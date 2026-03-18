Carnaval

Ecole Jean Jaurès Fumel Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Préparez vos déguisements pour accompagner le défilé des chars, car il y aura de jolies nouveautés (Batuc’Fanfare, jeux gonflables…) !

Buvette et petite restauration à l’ancienne gare.

Préparez vos déguisements pour accompagner le défilé des chars, car il y aura de jolies nouveautés (Batuc’Fanfare, jeux gonflables…) !

Buvette et petite restauration à l’ancienne gare. .

Ecole Jean Jaurès Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 36 24 46 comite.des.fetes.fumel@gmail.com

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English : Carnaval

Get your costumes ready to accompany the parade of floats, because there will be some great new features (Batuc’Fanfare, inflatable games…)!

Refreshments and snacks at the old station.

L’événement Carnaval Fumel a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Villeneuve Vallée du Lot