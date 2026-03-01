Carnaval Gennetines
Carnaval Gennetines samedi 28 mars 2026.
Carnaval
Mairie Gennetines Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 15:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Défilés colorés, déguisements flamboyants et ambiance festive garantie. Une journée haute en couleurs pour petits et grands, où chacun trouvera sa place dans la fête. Venez célébrer avec nous !
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Mairie Gennetines 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 11 65 55 al.gennetines@gmail.com
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English :
Colorful parades, flamboyant costumes and a guaranteed festive atmosphere. A colorful day for young and old, with something for everyone. Come and celebrate with us!
L’événement Carnaval Gennetines a été mis à jour le 2026-03-24 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région