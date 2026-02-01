Carnaval Giraumont
Carnaval Giraumont samedi 28 février 2026.
Carnaval
rue de France Giraumont Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-02-28 14:00:00
fin : 2026-02-28 18:00:00
Date(s) :
2026-02-28
Déambulation et animation musicale proposées par l’association Girau’mômes
Ateliers divers
TombolaTout public
0 .
rue de France Giraumont 54780 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 33 10 46
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Musical entertainment provided by the Girau’mômes association
Various workshops
Raffle
L’événement Carnaval Giraumont a été mis à jour le 2026-02-11 par MILTOL