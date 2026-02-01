Carnaval

rue de France Giraumont Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-28 14:00:00

fin : 2026-02-28 18:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Déambulation et animation musicale proposées par l’association Girau’mômes

Ateliers divers

TombolaTout public

0 .

rue de France Giraumont 54780 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 33 10 46

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Musical entertainment provided by the Girau’mômes association

Various workshops

Raffle

L’événement Carnaval Giraumont a été mis à jour le 2026-02-11 par MILTOL