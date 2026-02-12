Carnaval Givré à la patinoire Patinoire de Limoges Limoges

Carnaval Givré à la patinoire

Patinoire de Limoges Boulevard des Petits Carmes Limoges Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Comme chaque année, la patinoire organise son traditionnel Carnaval Givré . A cette occasion, tarif d’entrée unique (entrée + location de patins) pour toute personne déguisée !!! Plusieurs animations seront proposées aux participants sur glace avec des jeux et en dehors avec du maquillage et du coloriage. En partenariat avec Loukidou

Un goûter sera offert* aux enfants de moins de 12 ans. * Dans la limite des stocks disponibles.

Renseignements auprès de la patinoire (en lien). .

+33 5 55 45 95 96

