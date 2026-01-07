Carnaval Gosselming
Carnaval Gosselming samedi 7 février 2026.
Carnaval
salle des fêtes Gosselming Moselle
Tarif : – – EUR
23
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-02-07 18:33:00
fin : 2026-02-07 23:59:00
Date(s) :
2026-02-07
Carnaval/dîner dansant avec DJ Alain. Réservation par téléphone. Payant. Apéritif offert à toute personne déguisée. Maquillage enfant à prix libre.Tout public
23 .
salle des fêtes Gosselming 57930 Moselle Grand Est +33 7 67 51 00 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Carnival/dinner dance with DJ Alain. Reservations by phone. Charges apply. Aperitif offered to everyone in costume. Free children’s make-up.
L’événement Carnaval Gosselming a été mis à jour le 2026-01-07 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG