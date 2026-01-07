Carnaval Gosselming

Carnaval

Carnaval/dîner dansant avec DJ Alain. Réservation par téléphone. Payant. Apéritif offert à toute personne déguisée. Maquillage enfant à prix libre.Tout public

salle des fêtes Gosselming 57930 Moselle Grand Est +33 7 67 51 00 45

English :

Carnival/dinner dance with DJ Alain. Reservations by phone. Charges apply. Aperitif offered to everyone in costume. Free children’s make-up.

