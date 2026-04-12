CARNAVAL

Graissessac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

Le comité des fêtes de Graissessac vous propose un carnaval sur le thème du printemps.

Défilé dans les rues du village accompagné de la troupe Batucada Tempo Loco .

Buvette et crêpes sur place.

Le comité des fêtes de Graissessac vous propose un carnaval sur le thème du printemps.

Défilé dans les rues du village accompagné de la troupe Batucada Tempo Loco .

Buvette et crêpes sur place. .

Graissessac 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 90 00

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English : CARNAVAL

Graissessac’s Comité des fêtes is organizing a carnival on the theme of spring.

Parade through the village streets, accompanied by the Batucada Tempo Loco troupe.

Refreshments and crêpes available.

L’événement CARNAVAL Graissessac a été mis à jour le 2026-03-27 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB