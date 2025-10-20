Carnaval Grande cavalcade Colmar
Carnaval Grande cavalcade Colmar dimanche 1 mars 2026.
Carnaval Grande cavalcade
Place du Saumon Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-01 14:30:00
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
Le grand carnaval de Colmar, légendaire !
A Colmar, la cavalcade est bien plus qu’un rendez-vous, c’est une institution depuis 1961. N’hésitez pas à suivre le parcours de cette manifestation phare dans les rues du centre de Colmar. Au programme plus d’une dizaine de chars habilement décorés, de talentueuses majorettes et de festives fanfares. 0 .
Place du Saumon Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 6 47 60 80 08 carnaval.de.colmar@gmail.com
English :
The great carnival of Colmar, legendary!
German :
Der große Karneval in Colmar, legendär!
Italiano :
Il grande carnevale di Colmar, leggendario!
Espanol :
El gran carnaval de Colmar, ¡legendario!
