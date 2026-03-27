CARNAVAL Gratens
CARNAVAL Gratens samedi 18 avril 2026.
CARNAVAL
SALLE DES FÊTES Gratens Haute-Garonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 16:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Venez nombreux partager un après-midi et une soirée festifs autour du carnaval !
Enfilez vos plus beaux déguisements et venez faire la fête à Gratens ! 12 .
SALLE DES FÊTES Gratens 31430 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 51 12
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English :
Come and join us for an afternoon and evening of carnival fun!
L’événement CARNAVAL Gratens a été mis à jour le 2026-03-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE