Carnaval

17 rue principale Griesheim-sur-Souffel Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-03-07 17:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Carnaval organisé par la ludothèque au centre culturel de La Souffel.

La Ludothèque de la Souffel organise le Carnaval de Dingsheim-Griesheim. Au programme

14h rendez-vous devant le Centre Culturel. A 14h45, place au spectacle interactif joué et chanté par Rick Caméléon Le génie de la Grande Horologe .

A 15h30, concours de déguisements et goûter de prévu à 16h30.

Restauration et buvette sur place. .

17 rue principale Griesheim-sur-Souffel 67370 Bas-Rhin Grand Est mt.marchesin@gmail.com

English :

Carnival organized by the toy library at the La Souffel cultural center.

L’événement Carnaval Griesheim-sur-Souffel a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg