Carnaval Griesheim-sur-Souffel

17 rue principale Griesheim-sur-Souffel Bas-Rhin
Début : Samedi 2026-03-07 14:00:00
fin : 2026-03-07 17:00:00
2026-03-07
Carnaval organisé par la ludothèque au centre culturel de La Souffel.
La Ludothèque de la Souffel organise le Carnaval de Dingsheim-Griesheim. Au programme
14h rendez-vous devant le Centre Culturel. A 14h45, place au spectacle interactif joué et chanté par Rick Caméléon Le génie de la Grande Horologe .
A 15h30, concours de déguisements et goûter de prévu à 16h30.
Restauration et buvette sur place. .
17 rue principale Griesheim-sur-Souffel 67370 Bas-Rhin Grand Est mt.marchesin@gmail.com
English :
Carnival organized by the toy library at the La Souffel cultural center.
