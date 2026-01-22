Carnaval Salle des fêtes Guchen
Carnaval Salle des fêtes Guchen samedi 14 février 2026.
Carnaval
Salle des fêtes GUCHEN Guchen Hautes-Pyrénées
Début : 2026-02-14 14:30:00
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Bal avec l’orchestre On Musette
Buffet gourmand à volonté + une boisson gratuite
Entrée 10 €
Salle des fêtes GUCHEN Guchen 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 77 75 59 60 lesamisdesvallees@gmail.com
English :
Ball with the On Musette band
All-you-can-eat gourmet buffet + one free drink
Admission: 10 ?
