Carnaval Hôtel de Ville Guéret samedi 21 février 2026.
Hôtel de Ville Esplanade François Mitterrand Guéret Creuse
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Au programme défilé, monsieur Carnaval en feu, goûter musical.
Viens déguisés !
Ouvert à tous. .
Hôtel de Ville Esplanade François Mitterrand Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 51 47 00
