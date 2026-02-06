Carnaval Hôtel de Ville Guéret

Carnaval Hôtel de Ville Guéret samedi 21 février 2026.

Hôtel de Ville Esplanade François Mitterrand Guéret Creuse

Au programme défilé, monsieur Carnaval en feu, goûter musical.
Viens déguisés !
Ouvert à tous.   .

Hôtel de Ville Esplanade François Mitterrand Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 51 47 00 

