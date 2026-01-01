Carnaval Guewenheim

Carnaval

Rue St Maurice Guewenheim Haut-Rhin

Dimanche 2026-01-25 14:31:00

fin : 2026-01-25

2026-01-25

Un des premiers carnavals en Alsace ! Venez défiler avec les nombreux groupes et profiter des concerts des différentes GUGGA MUSIK sous les chapiteaux. Buvette et petite restauration sur place avec des viennoises, des frites, des sandwichs, ainsi que du vin chaud, parfaits pour se détendre et reprendre des forces après la cavalcade carnavalesque.

Rue St Maurice Guewenheim 68116 Haut-Rhin Grand Est

English :

One of the first carnivals in Alsace! Come and join in the parades with the many groups, and enjoy concerts by the various GUGGA MUSIK groups under the big tops. Refreshments and snacks on site, including viennoises, French fries, sandwiches and mulled wine, are the perfect way to relax and recharge your batteries after the carnival cavalcade.

