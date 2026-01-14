Carnaval Salle des Fêtes Guntzviller
Salle des Fêtes 7 rue des Écoles Guntzviller Moselle
Début : Samedi Samedi 2026-02-07 15:00:00
fin : 2026-02-07 18:00:00
2026-02-07
Défilé musical dans le village. Concours des plus beaux déguisements. Maquillage, jeux. Petite restauration et à partir de 18h pizzas et flamms sur place ou à emporter. Enfants et parents venez tous déguisés! Organisé par l’Association Parents Arzviller-Guntzviller.Tout public
Salle des Fêtes 7 rue des Écoles Guntzviller 57405 Moselle Grand Est +33 6 52 86 73 09
Musical parade through the village. Costume contest. Face painting, games. Snacks and from 6pm: pizzas and flamms to eat in or take away. Children and parents: come dressed up! Organized by Association Parents Arzviller-Guntzviller.
L’événement Carnaval Guntzviller a été mis à jour le 2026-01-14 par OT PAYS DE PHALSBOURG