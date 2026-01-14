Carnaval Salle des Fêtes Guntzviller

Carnaval

Salle des Fêtes 7 rue des Écoles Guntzviller

Début : Samedi Samedi 2026-02-07 15:00:00

fin : 2026-02-07 18:00:00

2026-02-07

Défilé musical dans le village. Concours des plus beaux déguisements. Maquillage, jeux. Petite restauration et à partir de 18h pizzas et flamms sur place ou à emporter. Enfants et parents venez tous déguisés! Organisé par l’Association Parents Arzviller-Guntzviller.Tout public

Salle des Fêtes 7 rue des Écoles Guntzviller 57405 Moselle Grand Est +33 6 52 86 73 09

English :

Musical parade through the village. Costume contest. Face painting, games. Snacks and from 6pm: pizzas and flamms to eat in or take away. Children and parents: come dressed up! Organized by Association Parents Arzviller-Guntzviller.

