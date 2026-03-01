Carnaval Gy-les-Nonains

Carnaval

240 Rue de Châteaurenard Gy-les-Nonains Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 15:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Déambulation dans les rues, musique, maquillage et structure gonflables prévus au carnavale de Gy-Les-Nonains. Buvette sur place.

English :

Street parade, music, face painting and inflatables at the Gy-Les-Nonains carnival. Refreshments on site.

