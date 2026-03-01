Carnaval Gy-les-Nonains
Carnaval Gy-les-Nonains samedi 7 mars 2026.
Carnaval
240 Rue de Châteaurenard Gy-les-Nonains Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 15:30:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Déambulation dans les rues, musique, maquillage et structure gonflables prévus au carnavale de Gy-Les-Nonains. Buvette sur place.
240 Rue de Châteaurenard Gy-les-Nonains 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 31 29 26 00
English :
Street parade, music, face painting and inflatables at the Gy-Les-Nonains carnival. Refreshments on site.
L’événement Carnaval Gy-les-Nonains a été mis à jour le 2026-02-28 par OT 3CBO