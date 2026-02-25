Carnaval

Hindisheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-14 14:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Défilé dans les rues du village, présence de chars et petite restauration.

Prévente début mars. .

Hindisheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 64 26 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Carnaval Hindisheim a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de tourisme du Grand Ried