Carnaval Hindisheim
Carnaval Hindisheim samedi 14 mars 2026.
Carnaval
Hindisheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-14 14:30:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Défilé dans les rues du village, présence de chars et petite restauration.
Prévente début mars. .
Hindisheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 64 26 22
English :
