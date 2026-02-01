Carnaval

place neruda allende Homécourt Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-02-18 15:00:00

fin : 2026-02-18 17:00:00

Date(s) :

2026-02-18

Restauration

Atelier maquillage

Sans réservation et gratuitTout public

0 .

place neruda allende Homécourt 54310 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 22 11 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Catering

Make-up workshop

Without reservation and free of charge

L’événement Carnaval Homécourt a été mis à jour le 2026-02-11 par MILTOL