Carnaval Homécourt
Carnaval Homécourt mercredi 18 février 2026.
Carnaval
place neruda allende Homécourt Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-02-18 15:00:00
fin : 2026-02-18 17:00:00
Date(s) :
2026-02-18
Restauration
Atelier maquillage
Sans réservation et gratuitTout public
0 .
place neruda allende Homécourt 54310 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 22 11 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Catering
Make-up workshop
Without reservation and free of charge
L’événement Carnaval Homécourt a été mis à jour le 2026-02-11 par MILTOL