Carnaval Homécourt

Carnaval

Carnaval Homécourt mercredi 18 février 2026.

Carnaval

place neruda allende Homécourt Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-02-18 15:00:00
fin : 2026-02-18 17:00:00

Date(s) :
2026-02-18

Restauration
Atelier maquillage
Sans réservation et gratuitTout public
0  .

place neruda allende Homécourt 54310 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 22 11 77 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Catering
Make-up workshop
Without reservation and free of charge

L’événement Carnaval Homécourt a été mis à jour le 2026-02-11 par MILTOL