Carnaval Ihauteri

Village Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Thème pour le déguisement Films

14h Force basque

16h Goûter

17h Défilé

18h Procès de Zan Pantzar

19h Taloak

20h concert avec Andoni Oilokiegi

Le Gaztetxe ouvrira ses portes à 02h00

Venez déguisé ! .

Village Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 00 84 ascain@otpaysbasque.com

English : Carnaval Ihauteri

L’événement Carnaval Ihauteri Ascain a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme Pays Basque