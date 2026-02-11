Carnaval Ihauteri Ascain

Carnaval Ihauteri Ascain samedi 21 février 2026.

Village Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21

2026-02-21

Thème pour le déguisement Films
14h Force basque
16h Goûter
17h Défilé
18h Procès de Zan Pantzar
19h Taloak
20h concert avec Andoni Oilokiegi
Le Gaztetxe ouvrira ses portes à 02h00
Venez déguisé !   .

Village Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 00 84  ascain@otpaysbasque.com

English : Carnaval Ihauteri

