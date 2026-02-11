Carnaval Ihauteri Ascain
Carnaval Ihauteri Ascain samedi 21 février 2026.
Carnaval Ihauteri
Village Ascain Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Thème pour le déguisement Films
14h Force basque
16h Goûter
17h Défilé
18h Procès de Zan Pantzar
19h Taloak
20h concert avec Andoni Oilokiegi
Le Gaztetxe ouvrira ses portes à 02h00
Venez déguisé ! .
Village Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 00 84 ascain@otpaysbasque.com
English : Carnaval Ihauteri
