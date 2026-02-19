Carnaval Ihauteri Bassussarry
Dans le village Bassussarry Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-02-27
fin : 2026-02-27
Fronton, 18h Spectacle de danse basque
18h30 Jugement de Zanpantzar
18h45 Spectacle de feu
Place du Trinquet, 19h30 Soirée Talo et Xingar animé par Saltoka .
Dans le village Bassussarry 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
English : Carnaval Ihauteri
