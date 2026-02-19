Carnaval Ihauteri Bassussarry

Carnaval Ihauteri

Fronton, 18h Spectacle de danse basque

18h30 Jugement de Zanpantzar

18h45 Spectacle de feu

Place du Trinquet, 19h30 Soirée Talo et Xingar animé par Saltoka .

Dans le village Bassussarry 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 43 07 96

English : Carnaval Ihauteri

