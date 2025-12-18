Carnaval Ihauteri Nagusia Ciboure

Carnaval Ihauteri Nagusia

Place du fronton Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Thème du carnaval Musique

16h Départ du défilé du carnaval depuis le fronton 17h30 procès de San Pantzar suivi de mutxikoak, apéritif, repas … .

Place du fronton Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 47 64 56 d.z.ihauteriak@gmail.com

