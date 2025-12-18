Carnaval Ihauteri Nagusia Ciboure
Carnaval Ihauteri Nagusia Ciboure samedi 7 février 2026.
Carnaval Ihauteri Nagusia
Place du fronton Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Thème du carnaval Musique
16h Départ du défilé du carnaval depuis le fronton 17h30 procès de San Pantzar suivi de mutxikoak, apéritif, repas … .
Place du fronton Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 47 64 56 d.z.ihauteriak@gmail.com
English : Carnaval Ihauteri Nagusia
