Carnaval Ihauteria Hazparne Hasparren
Carnaval Ihauteria Hazparne Hasparren samedi 7 février 2026.
Carnaval Ihauteria Hazparne
Centre ville Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Défilé dans les rues d’Hasparren, danses, joaldunak, musique, géants, animation musicale Rendez-vous sur la place du labourd pour le défilé. .
Centre ville Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
English : Carnaval Ihauteria Hazparne
