Carnaval-Ihauteriak Esplanade des Docteurs Gentilhe Anglet
Carnaval-Ihauteriak Esplanade des Docteurs Gentilhe Anglet samedi 31 janvier 2026.
Carnaval-Ihauteriak
Esplanade des Docteurs Gentilhe Espace de l’Océan Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Fortement ancré dans la culture Basque, le carnaval (ihauteria) vient célébrer la fin de l’hiver.
Ce rituel, organisé à la Chambre d’Amour, est un joyeux spectacle vivant.
Le printemps s’annonce. Partout au Pays Basque, un nouveau cycle de l’ours et de la nature est célébré.
Le son des joaldunak et le rythme des danses résonnent dans les rues d’Anglet, jusqu’au jugement de Zan Pantzar, où les maux de l’année passée sont livrés aux flammes.
Déguisés et rassemblés en cercle, nous laissons l’hiver derrière nous et accueillons le printemps, aux côtés des enfants qui apprennent la langue basque. .
Esplanade des Docteurs Gentilhe Espace de l’Océan Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Carnaval-Ihauteriak
L’événement Carnaval-Ihauteriak Anglet a été mis à jour le 2026-01-10 par OT Anglet