Carnaval-Ihauteriak Esplanade des Docteurs Gentilhe Anglet

Carnaval-Ihauteriak

Esplanade des Docteurs Gentilhe Espace de l’Océan Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Fortement ancré dans la culture Basque, le carnaval (ihauteria) vient célébrer la fin de l’hiver.

Ce rituel, organisé à la Chambre d’Amour, est un joyeux spectacle vivant.

Le printemps s’annonce. Partout au Pays Basque, un nouveau cycle de l’ours et de la nature est célébré.

Le son des joaldunak et le rythme des danses résonnent dans les rues d’Anglet, jusqu’au jugement de Zan Pantzar, où les maux de l’année passée sont livrés aux flammes.

Déguisés et rassemblés en cercle, nous laissons l’hiver derrière nous et accueillons le printemps, aux côtés des enfants qui apprennent la langue basque. .

Carnaval-Ihauteriak

