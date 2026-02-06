Carnaval interassociatif Parking Doyhenard Urcuit

Carnaval interassociatif

Parking Doyhenard 744 route du bourg Urcuit Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Les associations d’Urcuit vous donnent rendez-vous pour ce grand carnaval, joyeux, coloré et ouvert à toutes et à tous. Cette année, place à la créativité avec le thème objets du quotidien sortez vos plus beaux déguisements, bricolés, détournés, décalés…Tout est permis !

15h30, parking Doyhenard Départ du défilé avec le char du carnaval.

16h30, Salle Indarka goûter et animations pour les enfants, avec San Pantzar en extérieur, et à 18h30, apéritif proposé par le FC Ardanavy. A partir de 20h30, un repas convivial sera proposé par Urketado.

Réservations le samedi 7 février de 10h à 12h, à la Salle des Jeunes, place de la mairie. .

Parking Doyhenard 744 route du bourg Urcuit 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05 ape.urcuit@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Carnaval interassociatif

L’événement Carnaval interassociatif Urcuit a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme Pays Basque