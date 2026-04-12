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Carnaval intercommunal à la Graverie Le bourg Souleuvre en Bocage

Carnaval intercommunal à la Graverie Le bourg Souleuvre en Bocage dimanche 12 avril 2026.

Lieu : Le bourg

Adresse : La Graverie

Ville : 14350 Souleuvre en Bocage

Département : Calvados

Début : dimanche 12 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Souleuvre en Bocage

Carnaval intercommunal à la Graverie

Le bourg La Graverie Souleuvre en Bocage Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 15:00:00
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-12

Le Carnaval intercommunal revient dans les rues de la Graverie, préparez vos tenues et vos déguisements ! défilé de 15 chars, rôtisserie, crêpes…
Le Carnaval intercommunal revient dans les rues de la Graverie, préparez vos tenues et vos déguisements ! défilé de 15 chars, rôtisserie, crêpes…   .

Le bourg La Graverie Souleuvre en Bocage 14350 Calvados Normandie  

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English : Carnaval intercommunal à la Graverie

The inter-communal carnival is back in the streets of La Graverie, so get your outfits and fancy dresses ready! Parade of 15 floats, rotisserie, pancakes…

L’événement Carnaval intercommunal à la Graverie Souleuvre en Bocage a été mis à jour le 2026-04-07 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie

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