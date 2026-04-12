Carnaval intercommunal à la Graverie Le bourg Souleuvre en Bocage
Carnaval intercommunal à la Graverie Le bourg Souleuvre en Bocage dimanche 12 avril 2026.
Souleuvre en Bocage
Carnaval intercommunal à la Graverie
Le bourg La Graverie Souleuvre en Bocage Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 15:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Le Carnaval intercommunal revient dans les rues de la Graverie, préparez vos tenues et vos déguisements ! défilé de 15 chars, rôtisserie, crêpes…
Le Carnaval intercommunal revient dans les rues de la Graverie, préparez vos tenues et vos déguisements ! défilé de 15 chars, rôtisserie, crêpes… .
Le bourg La Graverie Souleuvre en Bocage 14350 Calvados Normandie
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English : Carnaval intercommunal à la Graverie
The inter-communal carnival is back in the streets of La Graverie, so get your outfits and fancy dresses ready! Parade of 15 floats, rotisserie, pancakes…
L’événement Carnaval intercommunal à la Graverie Souleuvre en Bocage a été mis à jour le 2026-04-07 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie
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