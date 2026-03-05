CARNAVAL- JACOU

Jacou Hérault

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Venez déguisés et profitez des nombreux stands créatifs et ludiques à partager en famille de 14h à 17h à la salle Gabriel Boude. Les animations seront suivies dès 17h par un défilé haut en couleurs dans les rues de Jacou et par l’embrasement de Monsieur Carnaval au Parc Bocaud. .

Jacou 34830 Hérault Occitanie

English :

Theme: Spring

Saturday, March 28 from 2 to 5:30 p.m

Salle Gabriel Boude and Parc Bocaud

Come dressed up!

