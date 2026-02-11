Carnaval Rue Charles de Gaulle Jurançon

Carnaval

Comme chaque année, le service périscolaire de Jurançon organise le Petit Carnaval Jurançonnais. Jeux en bois, maquillage et gonflables seront présents à partir de 13h30. Cette année la thématique choisie est le monde des pirates. A partir de 15h,sur un char d’exception, Mme Carnaval 2026 mènera le cortège familial en arpentant les rues de la ville au départ de la place du Junqué et ralliant les établissements Henriade et Clos de Vignes. Le tout ambiancé par l’association Paum’Kannel. Au retour, jugement de Mme Carnaval, crémation de l’arbre à bêtises puis goûter offert par la municipalité ; et boum animeront à nouveau la Place du village jusqu’à 18h.

Evénement gratuit, ouvert à tous. .

