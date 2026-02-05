CARNAVAL La Chapelle-d’Aurec

CARNAVAL

Dans les rues La Chapelle-d’Aurec Haute-Loire

Début : 2026-03-07 17:30:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Le carnaval de la Chapelle d’Aurec vous invite à un voyage à travers le temps, de l’antiquité à nos jours.

Costumes, musique et animations rythmeront cette journée placée sous le signe de la fête !

Départ 17h30 du centre de loisirs.

Arrivée à l’église

Dans les rues La Chapelle-d’Aurec 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 81 67 58

The La Chapelle d?Aurec carnival invites you to take a journey through time, from antiquity to the present day.

Costumes, music and entertainment punctuate this festive day!

Departure 5.30pm from the leisure center.

Arrival at the church

