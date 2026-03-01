Carnaval Place de la Libération La Flèche

Carnaval

Place de la Libération Parc des Carmes La Flèche Sarthe

Début : 2026-03-08 14:00:00

fin : 2026-03-08

2026-03-08

Carnaval sur le thème du Brésil !

Des animations se tiendront dès 14h dans le parc des Carmes maquillage, activités manuelles, concours de tirs au but… À 16h, le défilé prendra la direction de la place de la Libération, accompagné par l’école de danse Éviedanse, les batucadas Karnavage et Les Sourdingues, les marionnettes géantes de Big-Puppet. .

English :

Carnival with a Brazilian theme!

