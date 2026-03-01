CARNAVAL LA PARADE DES MONSTRES Ventalon en Cévennes
CARNAVAL LA PARADE DES MONSTRES Ventalon en Cévennes dimanche 29 mars 2026.
CARNAVAL LA PARADE DES MONSTRES
L’Ayrolle Ventalon en Cévennes Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 14:00:00
fin : 2026-03-29 16:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Notez bien la date du dimanche 29 mars et préparez votre déguisement pour le carnaval de l’Espinas !
Dès 14h ateliers masques, maquillage, malle à costume, photobooth, préparation jugement du Monstre de Carnaval.
15h30 parade festive défilé en musique du temple à l’Ayrolle
16h Jugement du Monstre de Carnaval et goûter offert par les associations.
Notez bien la date du dimanche 29 mars et préparez votre déguisement pour le carnaval de l’Espinas !
Dès 14h ateliers masques, maquillage, malle à costume, photobooth, préparation jugement du Monstre de Carnaval.
15h30 parade festive défilé en musique du temple à l’Ayrolle
16h Jugement du Monstre de Carnaval et goûter offert par les associations. .
L’Ayrolle Ventalon en Cévennes 48160 Lozère Occitanie +33 7 83 66 32 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Make a note of Sunday March 29 and get your costume ready for the Espinas Carnival!
From 2pm: masks and make-up workshops, costume trunk, photobooth, preparation for the Carnival Monster judging.
3:30pm: festive parade with music from the temple to Ayrolle
4pm: Judgment of the Carnival Monster and snack offered by the associations.
L’événement CARNAVAL LA PARADE DES MONSTRES Ventalon en Cévennes a été mis à jour le 2026-03-04 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère