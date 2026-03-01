CARNAVAL LA PARADE DES MONSTRES Ventalon en Cévennes

CARNAVAL LA PARADE DES MONSTRES

L’Ayrolle Ventalon en Cévennes Lozère

Début : 2026-03-29 14:00:00

fin : 2026-03-29 16:00:00

2026-03-29

Notez bien la date du dimanche 29 mars et préparez votre déguisement pour le carnaval de l’Espinas !

Dès 14h ateliers masques, maquillage, malle à costume, photobooth, préparation jugement du Monstre de Carnaval.

15h30 parade festive défilé en musique du temple à l’Ayrolle

16h Jugement du Monstre de Carnaval et goûter offert par les associations.

L’Ayrolle Ventalon en Cévennes 48160 Lozère Occitanie +33 7 83 66 32 35

English :

Make a note of Sunday March 29 and get your costume ready for the Espinas Carnival!

From 2pm: masks and make-up workshops, costume trunk, photobooth, preparation for the Carnival Monster judging.

3:30pm: festive parade with music from the temple to Ayrolle

4pm: Judgment of the Carnival Monster and snack offered by the associations.

