CARNAVAL La parade fleurie Luc-la-Primaube
CARNAVAL La parade fleurie
Luc-la-Primaube Aveyron
Début : 2026-04-11
SAM. 11 AVRIL Départ 15h00 Salle d’animation de Luc
Un concentré de couleurs, de rires et de souvenirs. Parade musicales, danse, spectacle et boum
Thème Parade fleurie
Gratuit et à vivre en famille ! .
Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 30 33 accueil@mjcllp.fr
English :
SATURDAY aPRIL 11 Departure 3:00 pm Salle d’animation de Luc
