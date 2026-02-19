CARNAVAL La parade fleurie

Luc-la-Primaube Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

SAM. 11 AVRIL Départ 15h00 Salle d’animation de Luc

Un concentré de couleurs, de rires et de souvenirs. Parade musicales, danse, spectacle et boum

Thème Parade fleurie

Gratuit et à vivre en famille ! .

Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 30 33 accueil@mjcllp.fr

English :

SATURDAY aPRIL 11 Departure 3:00 pm Salle d’animation de Luc

