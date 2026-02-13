CARNAVAL LA SWEET COLOR FESTIVAL, Macouba, Macouba

CARNAVAL LA SWEET COLOR FESTIVAL 15 – 18 février Macouba

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-15T21:30:00+01:00 – 2026-02-16T01:00:00+01:00

Fin : 2026-02-18T21:30:00+01:00 – 2026-02-19T01:00:00+01:00

Macouba Macouba Macouba 97218 Martinique

Florilège de couleurs, de musiques, de costumes….Venez vous amuser, vous défouler et vibrer avec les différents groupes sans oublier Atlantic audio et ses dj’s…dans le respect et sans violence.