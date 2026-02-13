CARNAVAL LA SWEET COLOR FESTIVAL, Macouba, Macouba
CARNAVAL LA SWEET COLOR FESTIVAL 15 – 18 février Macouba
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-15T21:30:00+01:00 – 2026-02-16T01:00:00+01:00
Fin : 2026-02-18T21:30:00+01:00 – 2026-02-19T01:00:00+01:00
Florilège de couleurs, de musiques, de costumes….Venez vous amuser, vous défouler et vibrer avec les différents groupes sans oublier Atlantic audio et ses dj’s…dans le respect et sans violence.