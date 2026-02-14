Carnaval Salle Polyvalente La Vieux-Rue

Carnaval

Salle Polyvalente 131 Rue de la Hêtraie La Vieux-Rue Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 15:00:00

fin : 2026-03-07 19:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Le comité des fêtes de La Vieux Rue vous invite à son Carnaval le 7 mars.

Enfants et parents sont invités à venir déguisés pour des moments de jeux, maquillage, bricolage et coloriage.

Rendez-vous à la salle des fêtes de La Vieux Rue dès 15h. .

Salle Polyvalente 131 Rue de la Hêtraie La Vieux-Rue 76160 Seine-Maritime Normandie +33 6 52 61 80 44 comitedesfeteslvr@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Carnaval

L’événement Carnaval La Vieux-Rue a été mis à jour le 2026-02-14 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin