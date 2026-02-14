Carnaval Salle Polyvalente La Vieux-Rue
Carnaval Salle Polyvalente La Vieux-Rue samedi 7 mars 2026.
Carnaval
Salle Polyvalente 131 Rue de la Hêtraie La Vieux-Rue Seine-Maritime
Début : 2026-03-07 15:00:00
fin : 2026-03-07 19:00:00
2026-03-07
Le comité des fêtes de La Vieux Rue vous invite à son Carnaval le 7 mars.
Enfants et parents sont invités à venir déguisés pour des moments de jeux, maquillage, bricolage et coloriage.
Rendez-vous à la salle des fêtes de La Vieux Rue dès 15h. .
Salle Polyvalente 131 Rue de la Hêtraie La Vieux-Rue 76160 Seine-Maritime Normandie +33 6 52 61 80 44 comitedesfeteslvr@gmail.com
