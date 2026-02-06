Carnaval Labourdin

Bardos Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Défilé du cortège traditionnel de maison en maison, kaskarrot, personnages, danseurs, musiciens.

– 10h Quartier Lambert

– 11h15 Quartier Lassarrade

– 12h30 Quartier arbinoritz

– 14h Borde Arroubertz

– 15h30 Quartier Ibarre

Danseurs, musiciens et personnages de carnaval seront là pour vous divertir. Venez rejoindre les points de rendez-vous dans les différents quartiers. .

Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49

English : Carnaval Labourdin

