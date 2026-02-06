Carnaval Labourdin Bardos
Carnaval Labourdin Bardos samedi 21 février 2026.
Carnaval Labourdin
Bardos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Défilé du cortège traditionnel de maison en maison, kaskarrot, personnages, danseurs, musiciens.
– 10h Quartier Lambert
– 11h15 Quartier Lassarrade
– 12h30 Quartier arbinoritz
– 14h Borde Arroubertz
– 15h30 Quartier Ibarre
Danseurs, musiciens et personnages de carnaval seront là pour vous divertir. Venez rejoindre les points de rendez-vous dans les différents quartiers. .
Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49
English : Carnaval Labourdin
