Carnaval Labourdin Bardos
Carnaval Labourdin Bardos samedi 28 février 2026.
Carnaval Labourdin
Bardos Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Défilé du cortège traditionnel de maison en maison, kaskarrot, personnages, danseurs, musiciens.
– 10h Miremont
– 11h30 Quartier Lassarade
– 12h45 Quartier Lambert
– 14 h Quartier Tisserands
– 15h45 Quartier Ibarre
– 17h30 Chez Odile, bourg
Danseurs, musiciens et personnages de carnaval seront là pour vous divertir. Venez rejoindre les points de rendez-vous dans les différents quartiers. .
Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49
