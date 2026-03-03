Carnaval Salle Agora Lacq
Carnaval Salle Agora Lacq dimanche 8 mars 2026.
Carnaval
Salle Agora Chemin de Terres Nabes Lacq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
Café.
11 h départ pour le défilé en musique et danse dans le village
12h apéritif animé par La cantar et Arriver de Cescau, dégustation de vins locaux
14h30 à 17h bal gascon avec Papar’Oc et Los Pas Boulas…
Jugement de San Pansar .
Salle Agora Chemin de Terres Nabes Lacq 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 03 74 45
English : Carnaval
