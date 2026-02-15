Carnaval

Centre bourg Lahonce Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Un rendez-vous festif à ne pas manquer ! Avec à 15h30, un stand de maquillage proposé aux enfants, et à 16h, un spectacle et un goûter. À 17h, vous pourrez assister au défilé et au jugement de San Pansar.

Enfin à partir de 18h, viendra le temps du concours du meilleur déguisement suivi d’un apéritif animé avec taloak. .

Centre bourg Lahonce 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Carnaval Lahonce a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme Pays Basque