Carnaval Salle des fêtes Lahontan

Carnaval

Salle des fêtes 4 rue de la mairie Lahontan Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

L’association des parents d’élèves de Lahontan organise leur carnaval !

Au programme

15h30 défilé dans les rues et jugement de San Pansar.

16h30 goûter offert aux enfants

18h30 grillades et karaoké animée par l’APE.

Venez déguisés, petits et grands, de Lahontan ou d’ailleurs ! Les rues de Lahontan vont se remplir de couleurs, de rires et de musique. .

Salle des fêtes 4 rue de la mairie Lahontan 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 71 85 43 lahontan.ape@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Carnaval

L’événement Carnaval Lahontan a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Béarn des Gaves