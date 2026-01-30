Carnaval Salle des fêtes Lahontan
Salle des fêtes 4 rue de la mairie Lahontan Pyrénées-Atlantiques
L’association des parents d’élèves de Lahontan organise leur carnaval !
Au programme
15h30 défilé dans les rues et jugement de San Pansar.
16h30 goûter offert aux enfants
18h30 grillades et karaoké animée par l’APE.
Venez déguisés, petits et grands, de Lahontan ou d’ailleurs ! Les rues de Lahontan vont se remplir de couleurs, de rires et de musique. .
