Carnaval Salle des fêtes Laméac
Carnaval Salle des fêtes Laméac dimanche 8 mars 2026.
Carnaval
Salle des fêtes LAMEAC Laméac Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 15:00:00
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
Ce dimanche, l’association Les Rougagnous organise un après midi récréatif sur le thème du carnaval en collaboration avec l’association du mini-golf.
Au programme
Concours de déguisements
Maquillage enfants
Mini-golf gratuit
Chamboule tout.
Vente de crêpes, cake, chocolat chaud et autres boissons !
Enfants, parents, amis… venez tous déguisés.
Salle des fêtes LAMEAC Laméac 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 83 88 44 53 lesrougagnous@hotmail.com
English :
This Sunday, Les Rougagnous association is organizing a carnival-themed afternoon recreation in collaboration with the mini-golf association.
The program includes
Costume contest
Face painting for children
Free mini-golf
Chamboule tout.
Pancakes, cake, hot chocolate and other drinks on sale!
Children, parents, friends… come all dressed up.
L’événement Carnaval Laméac a été mis à jour le 2026-03-04 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65