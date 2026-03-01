Carnaval Salle des fêtes Laméac

Carnaval

Salle des fêtes LAMEAC Laméac Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 15:00:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Ce dimanche, l’association Les Rougagnous organise un après midi récréatif sur le thème du carnaval en collaboration avec l’association du mini-golf.

Au programme

Concours de déguisements

Maquillage enfants

Mini-golf gratuit

Chamboule tout.

Vente de crêpes, cake, chocolat chaud et autres boissons !

Enfants, parents, amis… venez tous déguisés.

.

Salle des fêtes LAMEAC Laméac 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 83 88 44 53 lesrougagnous@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This Sunday, Les Rougagnous association is organizing a carnival-themed afternoon recreation in collaboration with the mini-golf association.

The program includes

Costume contest

Face painting for children

Free mini-golf

Chamboule tout.

Pancakes, cake, hot chocolate and other drinks on sale!

Children, parents, friends… come all dressed up.

L’événement Carnaval Laméac a été mis à jour le 2026-03-04 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65