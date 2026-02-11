Carnaval

Larressore Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

2026-02-27

RDV devant l’église. Au programme chants, danses, jugement de Zan Pantzar, musiciens. Ouvert à tous.

Annulation en cas de pluie. .

Larressore 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 03 07

English : Carnaval

