Carnaval Larressore
Carnaval Larressore vendredi 27 février 2026.
Carnaval
Larressore Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-27
RDV devant l’église. Au programme chants, danses, jugement de Zan Pantzar, musiciens. Ouvert à tous.
Annulation en cas de pluie. .
Larressore 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 03 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Carnaval
L’événement Carnaval Larressore a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme Pays Basque