CARNAVAL Launac
CARNAVAL Launac samedi 28 mars 2026.
CARNAVAL
PARC MUNICIPAL Launac Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
C’est carnaval à Launac, sous le thème des animaux !
Sortez les plumes, les poils et les écailles ! Launac s’apprête à vibrer au rythme du Carnaval le samedi 28 mars 2026 ! Que vous soyez plutôt tigre rugissant, papillon léger ou créature fantastique, votre créativité est la bienvenue pour faire de cette édition un moment inoubliable pour les petits et les grands. .
PARC MUNICIPAL Launac 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 40 43 contact@mairie-launac.fr
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English :
It’s carnival time in Launac, with an animal theme!
L’événement CARNAVAL Launac a été mis à jour le 2026-02-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE