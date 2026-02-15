CARNAVAL

PARC MUNICIPAL Launac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

C’est carnaval à Launac, sous le thème des animaux !

Sortez les plumes, les poils et les écailles ! Launac s’apprête à vibrer au rythme du Carnaval le samedi 28 mars 2026 ! Que vous soyez plutôt tigre rugissant, papillon léger ou créature fantastique, votre créativité est la bienvenue pour faire de cette édition un moment inoubliable pour les petits et les grands. .

PARC MUNICIPAL Launac 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 40 43 contact@mairie-launac.fr

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English :

It’s carnival time in Launac, with an animal theme!

L’événement CARNAVAL Launac a été mis à jour le 2026-02-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE