Carnaval Le Luart

Espace des 2 chênes Le Luart Sarthe
Début : 2026-03-07 14:30:00
L’association Luart’anim vous invite pour un carnaval avec défilé, char à crêpes. Concours de vélos fleuris et trottinettes non électriques. .
Espace des 2 chênes Le Luart 72390 Sarthe Pays de la Loire
