Carnaval

Espace des 2 chênes Le Luart Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 14:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

L’association Luart’anim vous invite pour un carnaval avec défilé, char à crêpes. Concours de vélos fleuris et trottinettes non électriques. .

Espace des 2 chênes Le Luart 72390 Sarthe Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Carnaval Le Luart a été mis à jour le 2026-02-20 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude