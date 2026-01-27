Carnaval Le Poët-Laval

Carnaval

Le Village Le Poët-Laval Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 14:30:00

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

14h30 RV sur la place du village

14h45 Défilé dans les rues

16h embrasement du carmentran

16h30 goûter offert par l’association

Le Village Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 47 38 12 nicole.blanc5@wanadoo.fr

English :

2:30 pm RV on the village square

2:45 pm Parade through the streets

4pm Carmentran fireworks

4:30 pm snack offered by the association

