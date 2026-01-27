Carnaval Le Poët-Laval
Carnaval Le Poët-Laval mercredi 18 février 2026.
Carnaval
Le Village Le Poët-Laval Drôme
Début : 2026-02-18 14:30:00
fin : 2026-02-18
2026-02-18
14h30 RV sur la place du village
14h45 Défilé dans les rues
16h embrasement du carmentran
16h30 goûter offert par l’association
Le Village Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 47 38 12 nicole.blanc5@wanadoo.fr
English :
2:30 pm RV on the village square
2:45 pm Parade through the streets
4pm Carmentran fireworks
4:30 pm snack offered by the association
L’événement Carnaval Le Poët-Laval a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux