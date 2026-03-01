CARNAVAL

Salle polyvalente Le Pompidou Lozère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Rendez-vous samedi 28 mars à la salle polyvalente du Pompidou, à partir de 16h, pour le Carnaval organisé par le l’APE de l’école de St Roman de Tousque ! Tous les déguisements sont les bienvenus !

Rendez-vous samedi 28 mars à la salle polyvalente du Pompidou, à partir de 16h, pour le Carnaval organisé par le l’APE de l’école de St Roman de Tousque ! Tous les déguisements sont les bienvenus !

16h Goûter partagé

17h Défilé dans le village avec la batucada des enfants

Apéro

19h30 Repas Porc au caramel Riz aux petits légumes Fromage Pannacotta aux fruits (15 € adulte & 10 € enfant, sur réservation par téléphone avant le 21/3. Apportez vos couverts). .

Salle polyvalente Le Pompidou 48110 Lozère Occitanie +33 6 62 63 43 10

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English :

Join us on Saturday March 28 at the Salle polyvalente du Pompidou, from 4pm, for the Carnival organized by the APE of the St Roman de Tousque school! All costumes are welcome!

L’événement CARNAVAL Le Pompidou a été mis à jour le 2026-03-20 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère