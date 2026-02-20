Carnaval le bourg Le Sen

Carnaval

le bourg Salle des fêtes Le Sen Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 19:00:00

fin : 2026-03-14 02:00:00

Date(s) :

2026-03-14

L’APE convie les familles à venir fêter CARNAVAL avec un après-midi riche en activités, avant le jugement de Mr Carnaval. Puis, nous enchainerons avec un repas et une soirée dansante.

Les bénéfices nous aiderons à financer le voyage scolaire de 73 élèves.

L’APE convie les familles à venir fêter CARNAVAL avec un après-midi riche en activités, avant le jugement de Mr Carnaval. Puis, nous enchainerons avec un repas et une soirée dansante.

Les bénéfices nous aiderons à financer le voyage scolaire de 73 élèves. .

le bourg Salle des fêtes Le Sen 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 58 69 98 ape.rpi.albret@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Carnaval

The APE invites families to come and celebrate CARNAVAL with an afternoon full of activities, before the judging of Mr Carnaval. We’ll follow this up with a meal and dance.

Profits will help finance the school trip for 73 students.

L’événement Carnaval Le Sen a été mis à jour le 2026-02-20 par OT Cœur Haute Lande