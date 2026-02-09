Carnaval lecture et crêpes party ! Place Henri de Jouvenel Varetz

Carnaval lecture et crêpes party !

Le mercredi 18 février à 15h30, la médiathèque de Varetz invite les enfants de 3 à 7 ans à une après-midi placée sous le signe du carnaval.

Au programme lectures festives et crêpe party pour un moment convivial et gourmand.

Les enfants, accompagnés de leurs parents, sont encouragés à venir déguisés pour ajouter encore plus de magie à l’événement.

L’entrée est gratuite, sur inscription auprès de la médiathèque .

