Carnaval lecture et crêpes party ! Place Henri de Jouvenel Varetz
Carnaval lecture et crêpes party ! Place Henri de Jouvenel Varetz mercredi 18 février 2026.
Carnaval lecture et crêpes party !
Place Henri de Jouvenel Médiathèque Varetz Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
Carnaval lecture et crêpes party !
Le mercredi 18 février à 15h30, la médiathèque de Varetz invite les enfants de 3 à 7 ans à une après-midi placée sous le signe du carnaval.
Au programme lectures festives et crêpe party pour un moment convivial et gourmand.
Les enfants, accompagnés de leurs parents, sont encouragés à venir déguisés pour ajouter encore plus de magie à l’événement.
L’entrée est gratuite, sur inscription auprès de la médiathèque .
Place Henri de Jouvenel Médiathèque Varetz 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 47 53 mediatheque@varetz.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Carnaval lecture et crêpes party !
L’événement Carnaval lecture et crêpes party ! Varetz a été mis à jour le 2026-02-05 par Brive Tourisme