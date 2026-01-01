Carnaval Salle de la Huchette Léon

Carnaval Salle de la Huchette Léon samedi 28 février 2026.

Salle de la Huchette Place de Vagos Léon Landes

Tarif : – –

Début : 2026-02-28
Nombreuses animations au programme ateliers, animations, défilé.   .

Salle de la Huchette Place de Vagos Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 49 20 00  centreculturel@leon.fr

