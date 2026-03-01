CARNAVAL Les contes le bourg Saint-Hilaire-de-la-Noaille

CARNAVAL Les contes

le bourg Salle polyvalente Saint-Hilaire-de-la-Noaille Gironde

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 19:00:00

fin : 2026-03-14 23:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Carnaval autour des Contes 16h, défilé des enfants costumés, gouter, animation musicale… Dès 19h, musicale avec repas tapas. .

le bourg Salle polyvalente Saint-Hilaire-de-la-Noaille 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine ecole.buissonniere.marquelot@gmail.com

