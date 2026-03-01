CARNAVAL Les contes le bourg Saint-Hilaire-de-la-Noaille
CARNAVAL Les contes le bourg Saint-Hilaire-de-la-Noaille samedi 14 mars 2026.
le bourg Salle polyvalente Saint-Hilaire-de-la-Noaille Gironde
Tarif : 12 EUR
14 mars 2026 19:00:00
23:00:00
2026-03-14
Carnaval autour des Contes 16h, défilé des enfants costumés, gouter, animation musicale… Dès 19h, musicale avec repas tapas. .
Salle polyvalente Saint-Hilaire-de-la-Noaille 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine ecole.buissonniere.marquelot@gmail.com
