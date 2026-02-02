Carnaval Les Fourgs

Carnaval

Dans le village Les Fourgs Doubs

Début : 2026-03-07 14:30:00

fin : 2026-03-07 17:00:00

2026-03-07

L’APEF vous invite à son carnaval.

Défilé, goûter, concours de déguisements le plus rigolo, le fait maison, le plus original, le plus beau char, le plus beau parent déguisé, et divers stands (maquillage, beignets, photo booth, buvette).

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. .

Dans le village Les Fourgs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté apef25300@gmail.com

