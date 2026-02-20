CARNAVAL LES PETITS PAILHESSOIS Pailhès
Place des cévennes Pailhès Hérault
Carnaval organisé par l’association des parents d’élèves de Pailhes
Départ 15h pour un tour de village Embrasement de Mr Carnaval sur la place des cévennes Défilé suivi d’un gouter
Place des cévennes Pailhès 34490 Hérault Occitanie +33 6 75 56 02 15 lespetitspailhessois@gmail.com
Carnival organized by the Pailhes parents’ association
Departure at 3pm for a tour of the village Mr. Carnaval is set ablaze on the Place des Cévennes Parade followed by a snack
