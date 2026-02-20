CARNAVAL LES PETITS PAILHESSOIS Pailhès

CARNAVAL LES PETITS PAILHESSOIS

Place des cévennes Pailhès Hérault

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Carnaval organisé par l’association des parents d’élèves de Pailhes

Départ 15h pour un tour de village Embrasement de Mr Carnaval sur la place des cévennes Défilé suivi d’un gouter

.

Place des cévennes Pailhès 34490 Hérault Occitanie +33 6 75 56 02 15 lespetitspailhessois@gmail.com

English :

Carnival organized by the Pailhes parents’ association

Departure at 3pm for a tour of the village Mr. Carnaval is set ablaze on the Place des Cévennes Parade followed by a snack

