Carnaval Les Z’Animos

Champagnole Jura

Carnaval les associations locales au cœur de la fête !

Le Carnaval fait son grand retour et s’annonce une nouvelle fois comme un temps fort de la vie locale. Cette fête populaire et conviviale est avant tout le fruit de l’engagement des associations, des bénévoles et des structures jeunesse, qui se mobilisent chaque année pour offrir un défilé haut en couleurs.

Autour d’un univers animalier riche et créatif, les chars imaginés et réalisés par les associations locales promettent un beau voyage festif le magasin Alligier et ses léopards, Champa’Loisirs avec le monde sous-marin et les animaux du Jura, le Champagnole Handball Club et sa jungle, le Comité d’Animation et de Loisirs de Lent avec les animaux de la ferme, ou encore la Chorale Les Voix Amies et ses oiseaux exotiques.

Les fanfares viendront rythmer le cortège et renforcer l’ambiance festive, pour le plus grand plaisir du public.

Soirée repas animée.

Vente des tickets (selon places disponibles) du 09/03 au 19/03.

Repas de 19h30 à 21h sur réservation.

Ouverture de la soirée tout public à 21h. .

Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 52 73 94

