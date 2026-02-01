Carnaval Place François Mitterrand Lormes

Carnaval

Place François Mitterrand Marché couvert Lormes Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 13:45:00

fin : 2026-02-18 15:00:00

Date(s) :

2026-02-18

Carnaval Ass Culture Loisirs & Découvertes. Venez tous déguisés ! à 13h45 sous le marché couvert. Défilé à 14h avec animations musicales, Houla hoop, fanfare Les Banditos, Miss Marguerite. Ensuite lâcher de bonbons, mise à feu du Bonhomme Carnaval. Goûter offert à toutes personnes costumées ou masquées. .

Place François Mitterrand Marché couvert Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 57 78 bernard.grosjean@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Carnaval

L’événement Carnaval Lormes a été mis à jour le 2026-02-12 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs